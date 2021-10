Covid: D'Amato, violenti vanno arrestati, solidarietà a Cgil e forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora basta i violenti vanno arrestati non si può tollerare l'aggressione di stampo fascista alla sede nazionale della Cgil a cui va tutta la mia solidarietà e alle forze dell'ordine impegnate a far rispettare la legge. Qui non c'entra il green pass qui si vuole solo creare disordine e violenza contro i cittadini per bene che rispettano le regole. Serve una risposta forte e chiara domani tutti al presidio sotto la Cgil". Lo scrive in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.(Com)