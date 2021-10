Business news: Vietnam, entro la fine dell’anno decreto sulla concessione delle frequenze 4G e 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Informazione e delle comunicazioni del Vietnam, Nguyen Manh Hung, ha annunciato che nel quarto trimestre il governo firmerà un decreto sulla concessione delle frequenze 4G e 5G in modo che dal prossimo anno possano partire gli investimenti. Hanoi punta a migliorare l’infrastruttura digitale nazionale e a far entrare il Paese nei primi 30 del mondo entro il 2025; tra gli obiettivi specifici c’è l’uso di smartphone da parte dell’intera popolazione entro il 2023. Le concessioni, ha spiegato il ministero, dovranno rispondere alle leggi sulle aste e le proprietà pubbliche nonché ai nuovi regolamenti; inoltre, dovranno essere determinati i prezzi di partenza e, prima ancora, dovrà essere stabilito il metodo per determinarli. (Fim)