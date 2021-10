Business news: la Cina si avvale del carbone australiano importato per alleviare crisi energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta iniziando a fare ricorso al carbone australiano già acquistato e immagazzinato nel tentativo di alleviare la crisi energetica nazionale causata dalla carenza di combustibile. Lo riferisce la piattaforma di notizie "Channel News Asia", ricordando che il divieto non ufficiale alle importazioni di carbone australiano dura da quasi un anno. Una fonte citata dal sito di notizie stima che circa un milione di tonnellate di carbone importato sia rimasto nei magazzini situati lungo la costa cinese per mesi e che le autorità abbiano iniziato a usarlo a partire da questa settimana. Tuttavia, la Commissione nazionale di sviluppo e riforma non ha concesso dichiarazioni in merito. Nonostante il governo di Pechino abbia esortato le compagnie minerarie ad aumentare la produzione e l'importazione di carbone dall'estero, il Paese si è astenuto dal riprendere apertamente le importazioni dall'Australia, in passato suo secondo fornitore dopo l'Indonesia. (Cip)