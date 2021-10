Business news: Hong Kong modificherà legge fiscale per combattere l'evasione transfrontaliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Hong Kong modificherà la propria legge fiscale entro la fine del 2022, nel tentativo di rassicurare l'Unione europea in merito alla mancata tassazione di alcuni redditi passivi offshore, come interessi e royalties. È quanto si legge su un comunicato rilasciato dal governo della Regione amministrativa speciale (Ras), secondo cui la misura sosterrà la lotta all'evasione fiscale transfrontaliera. Nel corso degli anni, Hong Kong ha infatti adottato il principio della "tassazione territoriale", in base al quale i profitti offshore non sono generalmente soggetti a imposte sul reddito nei confini nazionali. Tale regime fiscale ha generato la preoccupazione dell'Unione europea, che teme che alcune società che non esercitano alcuna attività sostanziale a Hong Kong possano tuttavia utilizzare i redditi offshore per evadere le tasse all'estero. La regione amministrativa speciale ha annunciato che le modifiche alla legge sulla tassazione fiscale entreranno in vigore nel 2023. (Cip)