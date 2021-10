Roma: Uil Lazio: sindacato presidio di democrazia, solidarietà ai colleghi della Cgil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindacato è e rimane un presidio di democrazia. E l'assurdo attacco di stampo fascista oggi pomeriggio alla sede della Cgil nazionale conferma quanto democrazia e libertà diano ancora fastidio. Si invoca la libertà di scelta personale e si dimenticano il senso e il significato della collettività e del lavoro, valori portanti del sindacato. Ai colleghi della Cgil nazionale la nostra piena solidarietà e la disponibilità a intraprendere insieme azioni comuni per far sì che incursioni del genere non debbano più accadere". Così in una nota il segretario generale Alberto Civica e l'intera segreteria della Uil del Lazio. (Com)