Covid: nuova manifestazione no green pass blocca Milano

- Anche oggi una nuova manifestazione non autorizzata dei manifestanti "no green pass" ha bloccato le strade di Milano. Da corso Buenos Aires si sono diretti in via Vitruvio con l’intenzione di raggiungere la stazione centrale. Bloccati da un cordone di polizia e carabinieri hanno deviato lungo via Settembrini e raggiunto la stazione da via Scarlatti. Le forze dell’ordine hanno quindi chiuso i cancelli d'accesso alla "galleria delle carrozze", con alcuni viaggiatori che hanno scavalcato i cancelli per poter entrare. Da piazza duca d’Aosta i manifestanti si sono poi diretti verso il grattacielo Pirelli, sede del consiglio regionale. Oltre agli slogan “libertà” “libertà” e “Milano non si piega”, “giù le mani dal lavoro” sono visti cartelli con la scritta “Landini traditore" e “1, 10, 100 Schilirò”, riferito al vice questrore di Roma ha aderito alle manifestazioni dei "no green pass" salendo sul palco in piazza del Popolo. (Rem)