Repubblica Ceca: elezioni parlamentari, vittoria di Spolu sul partito del premier Babis

- La coalizione di opposizione Spolu ha vinto le elezioni parlamentari in Repubblica Ceca, superando nel finale dello spoglio il partito Ano del premier uscente Andrej Babis. Secondo i dati ufficiali, ripresi dall'emittente televisiva pubblica "Ct24", Spolu si è aggiudicata il 27,7 per cento delle preferenze, con un minimo scarto su Ano, fermo al 27,1. Decisivo lo scrutinio delle schede a Praga, dopo che le prime fasi dello spoglio sembravano indicare la vittoria di Babis e un possibile governo di coalizione con la formazione populista Libertà e democrazia diretta (Spd). Con ormai oltre il 99,9 per cento dei voti conteggiati, la nuova maggioranza ceca dovrebbe invece passare da Spolu e dalla coalizione formata da Pirati e Sindaci e indipendenti (Stan), sebbene il presidente Milos Zeman sembri intenzionato ad assegnare il mandato al partito che ha ottenuto più consensi, e non alla coalizione. Se anche dovesse provare Babis a formare il governo, il 27,1 di Ano sommato al 9,5 dell’Spd porta a eventuali 92 seggi, che non basteranno a fronte dei 108 deputati combinati di Spolu e Pirati + Stan (che ha preso il 15,6 per cento). Spolu è costituita da Partito democratico civico (Ods), Tradizione responsabilità prosperità 09 (Top09) e Unione cristiana e democratica - partito popolare cecoslovacco (Kdu-csl), tre formazioni di centrodestra. L’affluenza stimata è del 65,5 per cento degli aventi diritto, superiore al 60,8 per cento della precedente tornata, nel 2017. (segue) (Vap)