Repubblica Ceca: elezioni parlamentari, vittoria di Spolu sul partito del premier Babis (2)

- Al netto dell’esito dei negoziati parlamentari, dalle elezioni emergono finora due dati: la sconfitta di Babis, che ha puntato la propria campagna su toni sovranisti ed euroscettici, nel contesto della disputa diretta con Bruxelles relativa al proprio conflitto di interessi, e l’uscita dalla Camera dei deputati dei partiti della sinistra tradizionale, vale a dire Partito socialdemocratico ceco (Cssd) e Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm). Entrambe le formazioni hanno collaborato con Ano negli ultimi anni: il Cssd ha costituito il partner di minoranza nel governo, mentre i comunisti hanno fornito sostegno esterno all’esecutivo guidato da Babis. I due partiti hanno preso una percentuale di voti che non gli permetterà di superare la soglia di sbarramento per la Camera dei deputati, fissata al 5 per cento. Nel 2013, Cssd e Kscm furono rispettivamente il primo e terzo partito alle elezioni parlamentari in Repubblica Ceca. I leader delle due formazioni della sinistra tradizionale, vale a dire Vojtech Filip per i comunisti e Jan Hamacek per il Partito socialdemocratico, hanno già rassegnato le dimissioni. (Vap)