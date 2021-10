Difesa: ministro greco Panagiotopoulos, accordo con Usa su investimento per basi militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base delle disposizioni esistenti dell'Mdca, le forze armate Usa hanno, oltre alla base navale di Souda Bay a Creta, una presenza a rotazione in una serie di altre località, come Stefanovikeio, il porto di Alexandroupoli e la base aerea di Larisa. Atene auspicava che gli Stati Uniti aumentassero la propria presenza in più località della Grecia, sebbene un'opzione offerta, di installazioni aeree e navali sull'isola di Skyros, sia già stata respinta dagli Usa. Panagiotopoulos ha ricordato l'imminente visita del ministro degli Esteri Nikos Dendias a Washington il 14 ottobre per incontrare il suo omologo, il segretario di Stato Antony Blinken, dove si svolgerà il dialogo strategico tra le due parti. (Gra)