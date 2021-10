Covid: D'Amato, no a deroghe green pass, servono certezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono fortemente perplesso in merito alla proposta di deroghe a pochi giorni dall'obbligo del green pass. Il rischio è di disorientare i cittadini, che sono consapevoli dell'obbligatorietà fissata il 15 di ottobre già da molte settimane. Il punto fondamentale è fare i vaccini non tanto quello di chiedere deroghe. La questione va affrontata in maniera pragmatica". Lo dichiara in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.(Com)