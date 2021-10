Milano: Accornero (Unione artigiani), pronti a presentare 10 iniziative a nuova giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pronti a dialogare con la nuova amministrazione comunale alla quale inviamo i migliori auguri di buon lavoro. Abbiamo pronto un dossier ricco di proposte per i nuovi assessori", commenta il segretario generale di Unione Artigiani, Marco Accornero. "Il nostro documento - prosegue Accornero - contiene dieci iniziative che vogliamo attuare con tavoli di confronto preventivi e permanenti con la nuova giunta: la costituzione di una filiera amministrativa dedicata alle attività produttive, il potenziamento della digitalizzazione delle procedure burocratiche, spazi a "Km0" nei quartieri per artigiani e per le professioni non ordiniste, potenziamento della formazione e un progetto per la riscoperta dei mestieri artigiani tradizionali e moderni, lotta alla concorrenza sleale, all'abusivismo e alla criminalità, un convinto "gioco di squadra" con Taxi e Ncc e tutta l'attenzione necessaria per il coinvolgimento degli artigiani nei bandi del Pnrr". (Com)