Roma: Michetti, mia vicinanza e amicizia a popolo ebraico non sono in discussione

- "La mia vicinanza e la mia amicizia nei confronti del popolo ebraico non possono essere messe in discussione". Così in una nota Enrico Michetti candidato sindaco di Roma per il centrodestra. "Da sempre - spiega - condanno in modo assoluto gli abomini come si rinviene in tutte le mie dichiarazioni pregresse: 'le leggi razziali, l'olocausto, come del resto la tratta degli schiavi, ed ogni altra forma di abominio contro gli esseri umani segna il punto più basso della storia dell'uomo. Mi impegno - dice ancora Michetti - a sottoscrivere insieme alle liste che mi sostengono un appello a sostegno dello Stato d'Israele, baluardo di democrazia in Medioriente. Chiedo a Gualtieri e alle liste che lo appoggiano se sono pronti a fare altrettanto", conclude. (Com)