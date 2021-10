Serbia: congresso Partito progressista si terrà dall'11 al 13 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il congresso del Partito progressista serbo (Sns) si terrà dall'11 al 13 novembre prossimi. Lo ha annunciato oggi il leader dell'Sns e presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ripreso dall'emittente "B92". "L'assemblea del partito si terrà dall'11 al 13 novembre, durerà tre giorni, nel palazzetto dello sport a Belgrado, e poi avremo un grande raduno che segnerà l'inizio dell'attuazione del nuovo programma e la presentazione di nuove figure", ha detto Vucic. Il presidente ha sottolineato che "grandi cose attendono la Serbia nel prossimo periodo", in primo luogo "la lotta contro il coronavirus, la lotta per l'ulteriore conservazione dell'economia serba, per l'integrità territoriale e per l'indipendenza energetica e la vita delle persone". (Seb)