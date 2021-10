Clima: Casellati, serve svolta verde, porterà tanti benefici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lotta ai cambiamenti climatici “serve una svolta verde nella consapevolezza che questa porterà enormi benefici anche in termini di crescita economica, aumento dei posti di lavoro e opportunità di sviluppo”. Lo ha affermato la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, nel suo intervento conclusivo in occasione della riunione parlamentare in preparazione della 26ma Conferenza delle Parti sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP26), che sarà ospitata dal Regno Unito a Glasgow (1° al 12 novembre 2021). La presidente ha poi voluto ricordare il ruolo “decisivo dei parlamenti nazionali nell’attuazione degli obiettivi climatici ambientali e dell’agenda 2030”. Inoltre i parlamenti possono favorire la “promozione di un contesto cooperativo a livello internazionale, grazie alla diffusione delle buone pratiche e di metodi di lavoro efficaci. I parlamenti - ha aggiunto - possono anche favorire la crescita di consapevolezza dei cittadini sulla questione climatica contribuendo a quei cambianti che la transizione ecologica comporta”. (Rin)