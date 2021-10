Clima: Casellati, nazioni più sviluppate mobilitino pienamente risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ di fondamentale importanza che le nazioni più sviluppate, che sono anche le maggiori responsabili delle emissioni nocive per il clima, mobilitino pienamente le risorse finanziare necessarie agli interventi di mitigazione e adattamento da realizzare nei paesi e nei contesti più vulnerabili”. Così il presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, nel suo intervento conclusivo in occasione della riunione parlamentare in preparazione della 26ma Conferenza delle Parti sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop26), che sarà ospitata dal Regno Unito a Glasgow dal 1mo al 12 novembre prossimi. (Rin)