Libia: presidente parlamento Saleh, Paese necessita del sostegno dell’Algeria

- La Libia necessita del sostegno del presidente dell’Algeria Abdelmadjid Tebboune e del popolo algerino per uscire dalla crisi. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, durante la sua visita ad Algeri. “La Libia ha bisogno dell’Algeria”, ha affermato Saleh al suo arrivo all'aeroporto Houari Boumediene di Algeri, dove è stato ricevuto dal presidente dell’Assemblea nazionale del popolo, Ibrahim Boughali. Il presidente del parlamento libico ha ringraziato per l’invito ricevuto dall’Algeria, sulla scia degli storici rapporti con la Libia, e ha espresso la sua “ammirazione per il popolo algerino”. "Contiamo sul presidente e sul popolo algerino per sostenere la Libia e per uscire dalla crisi”, ha concluso Saleh, sottolineando l’importanza del ruolo ricoperto da Algeri nella risoluzione della crisi che sta attraversando il Paese nordafricano.(Ala)