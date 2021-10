Roma: tensioni a manifestazione "no vax" in piazza del Popolo, manifestanti in corteo non autorizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manifestazione no vax autorizzata allo svolgimento in forma statica in piazza del Popolo a Roma è diventata corteo non autorizzato, che si è snodato per varie strade della Capitale. La manifestazione era prevista alle 15, ha richiamato in piazza, secondo fonti della questura, circa 10mila persone. Nonostante non vi fossero autorizzazioni per cortei, alcuni gruppi si sono staccati verso Villa Borghese creando tensioni con la polizia in vari punti della città dove i cordoni delle forze dell'ordine sono stati sfondati. (Rer)