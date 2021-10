Repubblica Ceca: elezioni, Spolu in testa a spoglio quasi ultimato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di opposizione Spolu supera il partito Ano del premier uscente Andrej Babis quando manca solo il 2 per cento dei voti da scrutinare nelle elezioni in Repubblica Ceca. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva pubblica "Ct24", Spolu ora guida con il 27,5 per cento delle preferenze, solo lo 0,2 per cento in più rispetto ad Ano. Secondo gli analisti, tuttavia, questo risicato divario dovrebbe rimanere invariato. In parlamento entrano anche la coalizione di centrosinistra composta da Pirati + Stan con il 15,4 per cento e il movimento populista Libertà e democrazia diretta (Spd) con il 9,6 per cento. Secondo quanto riferisce "Ct24", le coalizioni Spolu e Pirati + Stan assieme dovrebbero ottenere 108 seggi su 200 nella camera bassa del parlamento ceco. (Vap)