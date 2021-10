Arabia Saudita: Covid, accesso a Grande moschea limitato a pellegrini completamente vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani solo i pellegrini che hanno ricevuto due dosi di vaccino contro il Covid-19 potranno compiere l’Umra, il pellegrinaggio minore, e accedere alla Grande moschea della Mecca, in Arabia Saudita. Lo ha dichiarato il ministero dello Hajj e dell’Umra di Riad, secondo il quale solo chi è completamente vaccinato potrà richiedere il permesso per eseguire il pellegrinaggio e la preghiera nella moschea. Il ministero ha chiarito che le categorie esentate dalle vaccinazioni, non saranno interessate dal divieto. In base alla nuova decisione, i pellegrini che hanno ricevuto solo una dose di vaccino o sono guarite dall’infezione da Covid-19 non potranno più prenotare per ottenere il permesso necessario a compiere l’Umra.(Res)