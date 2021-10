Roma: Onorati (CG): da Michetti vergognoso clichè su ebrei che trasuda antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le frasi del candidato della destra Enrico Michetti sugli ebrei e riportate in un articolo sul sito di Radio Radio sono vergognose. Continuare a fare distinzioni tra chi venne perseguitato, legare il popolo ebraico alle lobby o alle banche è un vecchio clichè a cui la destra continua a strizzare l'occhio. Da Michetti, che da giorni va in giro a dichiararsi antifascista e moderato, ci aspettiamo che prenda al più presto le distanze da se stesso e che chieda scusa per le sue affermazioni indegne che trasudano antisemitismo". Lo dichiara in una nota Alessandro Onorato, coordinatore della Lista Civica Gualtieri. (Com)