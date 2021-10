© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via del Corso a Roma la polizia alterna getti d'acqua a lanci di lacrimogeni per alleggerire la pressione dei manifestanti del corteo non autorizzato dei 'no Green Pass' partito da piazza del Popolo. La massa dei manifestanti che volevano raggiungere piazza Montecitorio sembra essersi assottigliata. (Rer)