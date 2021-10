Roma: Tajani, scontri inaccettabili, nel Paese non c’è spazio per violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando sta accadendo a Roma in questo momento “è inaccettabile: non c’è spazio nel nostro Paese per i violenti NoGreenPass”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, commentando i disordini a Roma durante le manifestazioni contro la certificazione verde. “Forze dell’ordine aggredite, bombe carta lanciate in pieno centro: mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto”, ha aggiunto. (Rin)