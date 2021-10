Roma: De Petris (Leu), non è protesta ma squadrismo, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assalto alla sede della Cgil a Roma nel corso della manifestazione contro il Green Pass “è un episodio gravissimo, non è protesta: è squadrismo e del resto i saluti romani e gli slogan confermano che la presenza neofascista organizzata riesce a egemonizzare queste manifestazioni". Lo afferma in una nota Loredana De Petris, capogruppo di Liberi e uguali al Senato, commentando i disordini a Roma durante le manifestazioni contro la certificazione verde. “Tutti hanno e devono sempre avere il pieno diritto di manifestare, ma queste violenze non sono più tollerabili: presenteremo subito un'interrogazione perché è ora di intervenire non contro la libertà di manifestare, ma contro i gruppi neofascisti organizzati che strumentalizzano e usano per i loro scopi le manifestazioni”, ha detto. (Com)