Roma: Pedica (+Eu), al via raccolta firme referendum cannabis, colpo a criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna per il referendum sulla cannabis finalmente arriva nelle piazze, dando vita a una bella e importante pagina di democrazia". Lo ha detto Stefano Pedica, ex deputato e responsabile di +Europa Più Roma, parlando al banchetto per la raccolta delle firme per la legalizzazione della cannabis, allestito in piazza del Pantheon, a Roma. "Il referendum è uno strumento fondamentale perché il parlamento latita e alcuni partiti si nascondono. Bisogna cambiare una legge sbagliata, che ha prodotto più illegalità e che ha contribuito ad aiutare la criminalità che incassa il 36 per cento solo sulla cannabis", ha aggiunto.(Com)