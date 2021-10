Roma: Fassina (Leu), violenze inaccettabili, solidarietà a Cgil e forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “violenza alle manifestazioni contro la certificazione verde è inaccettabile: solidarietà alle forze dell’ordine e alla Cgil nella cui sede una parte dei manifestanti ha fatto irruzione”. Lo afferma in una nota Stefano Fassina, deputato di Liberi e uguali. “La tolleranza da parte dei partecipanti ai cortei delle presenze neo-fasciste è gravissima e ingiustificabile: il dissenso in una società democratica, anche quello più assurdo e irrazionale come contro i vaccini e il green pass, ha diritto di esprimersi, ma soltanto nelle forme democratiche e senza mai ricorrere alla violenza”, ha detto, aggiungendo che la “condanna di quanto avvenuto oggi deve essere totale e deve arrivare da tutti i partiti e movimenti politici”. (Com)