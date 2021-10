Roma 2021: Becchetti (Lega) fare chiarezza su quanto avviene in seggio centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo delle gravi difficoltà che si starebbero registrando presso il seggio centrale per il controllo dei risultati elettorali del secondo municipio. Esigiamo di vederci chiaro". Lo dichiara, in una nota, il coordinatore romano della Lega Alfredo Becchetti. "È impensabile che nel 2021 - aggiunge - si debbano riscontrare ancora simili criticità nel controllo della rispondenza di voti e verbali. In considerazione del fatto che le urne si sono chiuse ormai da giorni, e la situazione continua a non sbloccarsi non assicurando la certezza dell'esito del confronto elettorale, mentre continua la campagna per il ballottaggio, chiediamo che vengano immediatamente prese, dalle autorità competenti, tutte le misure volte a tutelare la volontà democratica dei cittadini romani che hanno partecipato a questa tornata elettorale".(Com)