Perù: nuova premier Vasquez, modificare la Costituzione non è priorità del governo

- Modificare la Costituzione non è fra le priorità del nuovo governo del Perù, e se proporrà questa riforma lo farà a tempo debito. Sono parole della neonominata prima ministra del Perù, Mirtha Vasquez, che in un'intervista rilasciata al "Tv Perù" ha sottolineato che benché la riforma costituzionale sia una promessa chiave della sua campagna elettorale, questa non è attualmente in testa alle priorità dell'esecutivo. "Questo governo non sta proponendo (di cambiare la costituzione) e non lo proporrà dall'oggi al domani", ha detto Vasquez, per la quale "in questo momento, ciò che conta è affrontare la pandemia e soprattutto generare stabilità economica". Vasquez, che è stata in precedenza presidente del Congresso, è la seconda ad essere nominata premier sotto il mandato del presidente Pedro Castillo, in carica da appena due mesi. (Brb)