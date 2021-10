Roma 2021: Di Egidio (Calenda sindaco), a ballottaggio voterò Gualtieri e Laddaga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al ballottaggio quindi voterò Francesco Laddaga come presidente del VII Municipio e Roberto Gualtieri al Comune perché mi corrispondono di più. Perché le loro proposte sono le più convincenti in campo e perché spero possano far tesoro delle proposte che abbiamo costruito per la città in tanti mesi di lavoro. Non si possono avere dubbi, soprattutto quando dall'altra parte c'è una destra incapace guidata da candidato come Michetti che non ha uno straccio di programma elettorale per Roma. Noi non chiediamo posti ma cittadinanza di idee, non vogliamo mercanteggiare ma portare avanti i contenuti programmatici utili ai cittadini. Dobbiamo andare avanti a testa alta per il bene del VII Municipio e di Roma", ha concluso. (Com)