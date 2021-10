Afghanistan: Washington, incontro con talebani per garantire uscita cittadini Usa da Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro tra la delegazione degli Stati Uniti e gli alti rappresentanti talebani a Doha tra le giornate di oggi e domani ha lo scopo di garantire l’uscita sicura da Kabul dei cittadini statunitensi. Lo ha dichiarato un portavoce del dipartimento di Stato Usa all'emittente televisiva panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. "Le nostre priorità sono perseguire l'uscita sicura dall'Afghanistan di cittadini statunitensi e degli afgani verso i quali abbiamo un obbligo speciale e che vogliono lasciare il Paese”, ha proseguito il portavoce, sottolineando che Washington sta cercando di fare in modo che i talebani mantengano la loro promessa “di impedire ai terroristi di utilizzare il suolo afgano per minacciare la sicurezza degli Usa o dei suoi alleati”. La delegazione ha chiesto inoltre ai talebani di "rispettare i diritti di tutti gli afgani, comprese le donne e le ragazze", e li ha sollecitati a "formare un governo inclusivo che possa ricevere un ampio sostegno". "Questo incontro non ha lo scopo di riconoscere i talebani o dargli legittimità”, ha concluso il portavoce, evidenziando che la legittimità potrà essere acquisita dai talebani solo “attraverso le loro azioni”.(Res)