Mafie: Pd, Morra inadeguato, accuse generiche e pesantissime

- Non è la prima volta che “il presidente della Commissione Antimafia dimostra tutta la sua inadeguatezza a svolgere un ruolo così delicato, e di utilizzare il suo ruolo in modo del tutto improprio: se è a conoscenza di fatti specifici, li denunci ai magistrati competenti”. Lo affermano in una nota congiunta Nicola Oddati e Marco Furfaro, della direzione nazionale del Partito democratico. “Le accuse generiche e pesantissime, non corredate da fatti, riferimenti precisi, e utilizzate in modo sensazionalistico, rischiano concretamente di gettare discredito su tutte le istituzioni e le forze dell'ordine che ogni giorno combattono le mafie senza risparmiarsi: il suo ruolo non è questo e se non è in grado di interpretarlo pienamente ne tragga le doverose conseguenze", hanno detto. (Com)