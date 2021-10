Germania: ministri Kramp-Karrenbauer e Altmaier rinunceranno a mandati parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer e il ministro dell'Economia Peter Altmaier intendono rinunciare ai loro mandati parlamentari, guadagnati dopo le elezioni al Bundestag di fine settembre. Lo riferisce l'emittente "Zdf". Sia Kramp-Karrenbauer che Altmaier sono esponenti dell'Unione cristiano-democratica (Cdu): con la loro scelta, permetterebbero "un ricambio generazionale" nel gruppo parlamentare, come hanno spiegato oggi. I candidati alla loro successione sono Nadine Schon and Markus Uhl. "E' importante che ci sia un cambio generazionale in questo momento", ha detto Altmaier. Kramp-Karrenbauer ha avuto parole simili, spiegando che non si può solo dire di ritenere il Paese e il partito superiori alla propria carriera politica, ma bisogna agire in questo senso. (Geb)