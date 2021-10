Export: G20 Innovation League, Luiss Business School e Ice per sviluppo imprese circolari nei mercati esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una piattaforma digitale utile allo sviluppo internazionale delle imprese “circolari” e alla loro integrazione in reti di filiera, anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria. L’iniziativa è stata presentata durante un evento Luiss Business School a Sorrento, il webinar voluto da Ice nella cornice del G20 Innovation League. Stando al relativo comunicato stampa, il progetto è promosso dalla Farnesina con la collaborazione di Ice, e mira a rafforzare la competitività internazionale delle imprese italiane vedendo in prima linea, un gruppo di esperti del Politecnico di Torino e di quello di Bari, delle Università Cattolica di Milano e Federico II di Napoli, coordinati da Matteo Caroli, associate dean for internationalization della Luiss Business School. “Nell’agroalimentare molte imprese italiane stanno trasformando con successo i loro business nella prospettiva dell’economia circolare: l’eccellenza green può rappresentare una fondamentale leva di competitività internazionale delle nostre aziende”, ha commentato Caroli. (Com)