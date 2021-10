Azerbaigian: presidente Aliyev, nel Paese non ci sono truppe turche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Azerbaigian non sono presenti attualmente truppe dalla Turchia. Lo ha affermato il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, in un’intervista all’emittente “Cnn International”. Aliyev ha smentito le parole delle autorità armene, che accusavano l’Azerbaigian di ospitare truppe turche sul proprio territorio. “La Turchia ci sostiene, ma si tratta di un supporto politico e diplomatico”, ha detto Aliyev. L’Azerbaigian ha a disposizione armi da “Turchia, Russia, Israele, Ucraina, Bielorussia”, perché al giorno d’oggi “la geografia delle forniture militari è sempre più ampia”. (Rum)