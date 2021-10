Ostia: bar in fiamme in zona Lido, indagini in corso sulle cause

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il chioschetto del bar al parco Dieci Giugno al lido di Ostia è stato distrutto, la scorsa notte, da un incendio nato per cause ancora imprecisate. La struttura in via Gian Carlo Passeroni, poco prima delle 2 di questa mattina, era completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti del distretto di polizia di Ostia. Domato il rogo, oltre a costatare la gravità dei danni tanto da dichiarare inagibile la struttura, sono iniziate le indagini per stabilire cosa possa aver innescato l'incendio senza individuare una cusa precisa. (Rer)