Roma 2021: Pedica (+Eu), al ballottaggio con Gualtieri per far rinascere la Capitale

- "Al ballottaggio voteremo convintamente per Gualtieri perché tra lui e Michetti non ci sono dubbi su chi ha le capacità e la competenza per risollevare Roma e renderla di nuovo una Capitale degna del suo nome". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "Gualtieri, prima in Europa e poi da ministro, ha dato prova della sua competenza e in questo momento è la persona più preparata per far rinascere Roma dopo cinque anni di devastazione grillina - aggiunge -. Confidiamo in lui anche per risolvere il problema dei rifiuti perché Roma è stufa di essere vista nel mondo come la città più sporca e insicura d'Europa. Bene anche l'impegno di Gualtieri a non fare nessun accordo con i grillini". (Com)