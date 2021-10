Pakistan: presidente commissione governativa per il clima, nostra legislatura prima "ecocompatibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan è tra i primi 20 Paesi al mondo che sono maggiormente colpiti dagli effetti del cambiamento climatico, con perdite economiche stimate in 4 miliardi di dollari e in 0,53 punti percentuali di Pil. Lo ha ricordato la presidente della Commissione cambiamenti climatici del parlamento del Pakistan, Munaza Hassan, intervenuta oggi alla Camera in occasione della seconda giornata dei lavori della Conferenza interparlamentare pre-Cop26. "Il nostro premier (Imran Khan) ha lavorato per mitigare effetti che hanno portato il mare d'Arabia a riscaldarsi e la temperatura media della superficie a passare da 29 a 31 gradi celsius in soli due anni, provocano tempeste e danni" al Paese, ha detto Hassan, secondo la quale il parlamento del Pakistan "è la prima legislatura a diventare ecocompatibile, grazie all'energia solare". Il governo del premier, ha proseguito la presidente della commissione, ha promosso l'ecoturismo e sostenuto programmi come quello che prevede di piantare 10 miliardi di alberi da qui al 2023, oltre allo scambio fra mondo accademico ed istituzioni. "Dobbiamo responsabilizzare il nostro pubblico", prosegue Hassan, che invita al contempo le economie avanzate a rispettare gli impegni assunti nel quadro della Cop21 di Parigi. "Noi deputati non saremo giudicati sulla base di quanto è avanzata la nostra epoca ma dal tipo di pianeta che lasceremo" ai nostri figli, ha concluso.(Res)