Mafie: Lamorgese, da Morra affermazioni gravissime e inaccettabili

- Sono affermazioni “gravissime e inaccettabili in quanto rivolte alle istituzioni impegnate sui territori per garantire legalità e sicurezza al servizio di cittadini". Lo afferma in una nota la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, a seguito delle parole del presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, secondo cui “la criminalità organizzata non è da ricercare solo nelle periferie degradate, ma anche nelle prefetture e al ministero dell’Ambiente”. "Il presidente Morra chiarisca immediatamente sulla base di quali elementi o valutazioni ha reso le sue dichiarazioni: non può essere in alcun modo messa in discussione l'attività che viene svolta dalle prefetture per contrastare le organizzazioni criminali e i loro interessi illeciti, in un momento peraltro estremamente delicato per il Paese in cui l'attenzione è sempre più alta contro gli appetiti criminali per evitare che possano essere aggredite le ingenti risorse del Pnrr", ha commentato la ministra. (Com)