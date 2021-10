Milano: Comazzi (FI), nuova giunta disomogenea, città si prepari a cinque anni di stagnazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo mesi di dichiarazioni roboanti sulle grandi sfide che attendono Milano nel futuro, il sindaco ci presenta una giunta assolutamente incolore, disomogenea e sottotono. Se questa è la squadra che dovrà portare la città a fare un salto di qualità possiamo anche rassegnarci: a Milano ci attendono altri cinque anni di palude". Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, primo degli eletti di Forza Italia in Consiglio comunale e capogruppo azzurro al Pirellone. "Senza nulla di personale contro i singoli assessori - a cui faccio i complimenti per l'incarico augurandogli buon lavoro -, scorrendo la lista emerge forte un dato: l'inesperienza di molti di loro, che per età o curriculum non si sono mai trovati a gestire deleghe pesanti o a farsi carico di grandi sfide che ci attendono tra qualche anno, come quella delle Olimpiadi invernali", prosegue il consigliere azzurro. Allo stesso tempo, nella nuova squadra non vedo neppure persone capaci di interpretare i bisogni della gente comune, di chi vive nelle periferie e si trova in difficoltà. Ci troviamo di fronte a una giunta 'né carne né pesce', composta per accontentare le liste che hanno aiutato il sindaco in questa campagna più che con l'occhio rivolto a personalità politiche di spessore o tecnici di valore", sottolinea Comazzi, per poi concludere: "Milano si prepari a cinque anni di stagnazione". (Com)