Lombardia: Sala, individuare candidato per le regionali un anno prima del voto

- Il candidato per le elezioni regionali in Lombardia deve essere individuato un anno prima delle elezioni, che saranno nel 2023. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova giunta che si è tenuta a Palazzo Marino. "Partire con tempi adeguati ti dà un vantaggio. Se parti in tempo puoi strutturare la tua offerta”, ha evidenziato Sala che però non ha voluto parlare di nomi, rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sul nome che circola di Giuliano Pisapia come possibile candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra. “Mi viene difficile commentare – ha proseguito - perché non so nemmeno se vuole. Giuliano lo saprà, non me la sento di esprimermi. Nel 2023 sarà difficilissimo vincere le politiche e vincere in Lombardia. Una buona programmazione aiuta e non nascondiamoci che i nomi in campo cambiano molto”. (Rem)