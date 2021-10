© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I muri sono la negazione delle ragioni e del sogno dell’Europa unita. Segno di degrado morale, come dice David Sassoli. Che a invocarli, però, con le destre reazionarie, sia anche il governo 'socialdemocratico' danese è un’onta". Lo scrive su Twitter il vicesegretario del Partito democratico, Giuseppe Provenzano, che chiede: "Nel Pse non ci sia spazio per queste posizioni". (Com)