Energia: fonti stampa, governo Regno Unito pronto a aumentare costo carburanti fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani del governo britannico di introdurre un aumento nel costo dei carburanti fossili dovrebbero venire confermati nelle prossime settimane. Lo riferisce il quotidiano “The Times”. Questa scelta dell’esecutivo del Regno Unito arriva nel momento in cui i prezzi delle risorse energetiche stanno rapidamente aumentando e il Paese affronta una crisi per la mancanza di carburante nelle stazioni di servizio. L’aumento delle tariffe, che prevede una tassa per promuovere le energie pulite, si inserisce nei piani dell’esecutivo britannico di raggiungere entro i prossimi decenni un cospicuo taglio delle emissioni e a poche settimane dalla Cop26 di Glasgow. Il garante per l’energia Ofgem ha già avvertito il governo delle conseguenze negative di eventuali aumenti per la vita di molte famiglie. Una fonte governativa ha riferito al “The Times” che la scelta di Downing Street sarebbe “una follia”. (Rel)