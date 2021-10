Roma: Fiano (Pd) a Michetti, spero si vergogni tutta la vita per parole antisemite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho mai scritto nulla sul candidato della destra a Roma. Siamo in Democrazia ognuno vota chi vuole. Da quale parte stia il sottoscritto lo sanno anche i muri. Ma come si fa ad accettare frasi di Enrico Michetti come quella che ha oggi citato, virgolettato, Andrea Carugati su Il Manifesto: 'Ma mi chiedo perché la stessa pietà e la stessa considerazione non viene rivolta ai morti ammazzati nelle foibe, nei campi profughi, negli eccidi di massa che ancora insanguinano il pianeta? Forse perché non possedevano banche e non appartenevano a lobby capaci di decidere i destini del pianeta'". Lo scrive sul suo profilo Facebook il deputato dem Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd alla Camera. (segue) (Com)