Mafie: fonti Lega, Morra inadeguato, Lamorgese vada fino in fondo

- ”Meglio tardi che mai, dopo le denunce della Lega anche il ministro dell'Interno ha chiesto conto delle sue parole a Nicola Morra: ora ci aspettiamo che la Lamorgese vada fino in fondo”. Così fonti della Lega, ricordando come “il presidente della commissione Antimafia ha fatto insinuazioni pesantissime contro prefetture e ministero dell'ambiente: ora tiri fuori le prove o si dimetta, come doveva fare da tempo visti gli insulti rivolti perfino a Jole Santelli e l'arroganza con cui aveva preteso la vaccinazione anticovid ai parenti”. “La lotta alla mafia è troppo seria e importante per affidarla a un personaggio inadeguato come Morra”, sottolineano le stesse fonti. (Rin)