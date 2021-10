Milano: Pollastrini (Pd), nuova Giunta pensi per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''Auguri alla squadra e, ancora, a Beppe Sala. Governare Milano non è solo amministrare. La nostra città ha la responsabilità di pensare e pesare per il Paese e lo può fare tenendo lo sguardo al mondo e alle sue radici migliori". Lo afferma in una nota la deputata milanese del Pd, Barbara Pollastrini, dopo la nomina della nuova giunta Sala. "Quando l'altra sera il Pd milanese, con la segretaria Silvia Roggiani, festeggiava a Corvetto, vedevo la gioia di una generazione giovane e creativa. Poi l'abbraccio con i sindaci dei nostri comuni e i 9 municipi sotto la nostra stella. Mi dicevo che la pianta cresce e che molto si potrà fare con la partecipazione, con la concretezza, una dose di senso critico e di passione'', conclude Pollastrini. (Com)