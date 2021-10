Repubblica Ceca: spoglio al 90 per cento, coalizione Spolu si avvicina a partito di Babis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo Ano, le coalizioni di opposizione Spolu e dei Pirati + Stan insieme al partito populista Libertà e democrazia diretta (Spd) dovrebbero essere le uniche formazioni che raggiungeranno la Camera dei deputati ceca in occasione delle elezioni parlamentari del 2021. Lo rivelano i dati diffusi dall'emittente televisiva pubblica "Ct24". Con lo spoglio ormai al 90 per cento, il partito Ano del premier Andrej Babis continua a guidare con il 28 per cento, seguito da Spolu al 27 per cento, Pirati e Stan al 15 per cento e Spd al 9 per cento. (Vap)