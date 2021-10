Milano: La Russa (Aci), pronti per lavorare su mobilità, ambiente e infrastrutture con la nuova Giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro e in bocca al lupo al sindaco Giuseppe Sala e alla nuova Giunta del Comune di Milano". È questo l'augurio rivolto dal presidente dell'Automobile Club di Milano, Geronimo La Russa, alla nuova Giunta comunale. La Russa conferma poi "come nel passato, la piena disponibilità per confrontarsi su tutte le tematiche che riguardano materie di comune competenza". "Dalla mobilità allo sport - conclude il presidente di Aci - fino all'ambiente ed alle infrastrutture il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise, anche grazie al lavoro dei nostri esperti delle Commissioni di studio, dovranno essere gli strumenti vincenti per una Milano sempre migliore" (Com)