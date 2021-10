Usa-Haiti: sottosegretario Zeya atteso a Port-au-Prince per incontri su migranti e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti invierà ad Haiti il Sottosegretario alla Sicurezza civile, alla Democrazia e ai Diritti Umani, Uzra Zeya, per discutere con il primo ministro Ariel Henry della situazione politica nel Paese. In una nota, Washington precisa che il sottosegretario incontrerà anche il ministro della Giustizia, Liszt Quitel, per discutere dell'inchiesta sull'assassinio del presidente Jovenel Moise, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (Unicef) al fine di "promuovere le collaborazioni che affrontano le radici della migrazione ad Haiti". Nelle ultime settimane, il governo degli Stati Uniti è stato sotto accusa per lo sgombero di migliaia di migranti haitiani che si erano rifugiati sotto un ponte nella città di confine di Del Rio, in Texas. Oltre ad Haiti, Zeya si recherà anche a Panama per incontrare il presidente Laurentino Cortizo e partecipare a un dialogo sulla cooperazione in materia di sicurezza incentrato su migrazione, lotta al riciclaggio di denaro e narcotraffico. (Nys)