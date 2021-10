Iraq: presidente Salih, il voto di domani è cruciale per il futuro del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari previste per domani in Iraq sono e cruciali per il futuro del Paese. Lo ha dichiarato il presidente iracheno, Barham Salih, in un discorso televisivo. “La votazione di domani arriva in un momento critico”, ha affermato il presidente, sottolineando la grande opportunità per costruire uno Stato “capace” che lavori per rivedere la costituzione e far fronte alle sfide. Salih ha chiesto "un'ampia partecipazione alle elezioni, in quanto punto di svolta nel destino del Paese”. "Domani, gli occhi del mondo intero guarderanno gli iracheni, guarderanno la forte volontà della nazione nonostante gli episodi di violenza, guerre e persecuzioni”, ha proseguito Salih, evidenziando la necessità che il Paese recuperi il suo ruolo sul panorama internazionale e regionale.(Res)