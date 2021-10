Vaccino: quasi l'80 per cento della popolazione ha completato ciclo d'immunizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 86.134.619 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, l’86,4 per cento di quelle consegnate pari a 99.713.011 di cui 71.088.870 Pfizer/BioNTech, 15.236.962 Moderna, 11.543.415 Vaxzevria (AstraZeneca), 1.843.766 Janssen. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 43.195.595, pari al 79,98 per cento della popolazione over 12. E' quanto rende noto il report della presidenza del Consiglio dei ministri, del dicastero della Salute e della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria, aggiornato alle 17:11 di oggi. (Rin)