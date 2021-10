Difesa: ministro greco Panagiotopoulos, accordo con Usa su investimento per basi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atene e Washington potrebbero investire ulteriormente nelle quattro basi militari già utilizzate dalle forze armate Usa in Grecia, piuttosto che aggiungere altre località attraverso il rinnovo dell'Accordo di cooperazione per la difesa reciproca (Mdca). Lo ha affermato il ministro della Difesa ellenico Nikos Panagiotopoulos in un'intervista al quotidiano "Ta Nea". “Abbiamo scelto, insieme alla parte statunitense, di investire ancora di più nei quattro esistenti, in cui si stanno sviluppando collaborazioni molto importanti a livello di sinergie di difesa tra Grecia e Stati Uniti”, ha detto, riferendosi alle discussioni in corso sulla questione. “Credo che, in questa fase, l'approfondimento della cooperazione sia più importante che espandersi in altre località. Questa posizione esprime ovviamente il punto di vista di entrambe le parti", ha aggiunto. (segue) (Gra)